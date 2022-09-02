Инвестиции в энергоэффективность: какие кредиты предлагают банки

Если компания хочет превратить свою недвижимости в энергосберегающую, следует проанализировать, не будет ли экономия, которой вы добьетесь, «съедена» расходами по кредиту. Такое сравнение не должен делать сам предприниматель – банковские специалисты готовы помочь. Разбираемся, какие кредиты на энергоэффективность предлагают банки.
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