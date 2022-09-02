Инвестиции в энергоэффективность: какие кредиты предлагают банки

Анализ: ценовой потолок для российской нефти может не сработать

2 сентября может стать историческим днем для мирового нефтяного рынка. Страны G7 намерены окончательно договориться о введении ограничения цены на нефть из России. Но будет ли это работать?

2 сентября может стать историческим днем для мирового нефтяного рынка. Страны G7 намерены окончательно договориться о введении ограничения цены на нефть из России. Но будет ли это работать?