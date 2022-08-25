ЕС развивает рынок электроэнергии с 1996 года. По правилам ЕС, каждая страна должна быть вовлечена в как минимум одну электробиржу. Эстония находится на Nord Pool c 2010 года.Фото: Shutterstock
Что будет, если Эстония покинет электробиржу Nord Pool?
После рекордного скачка цены на электричество громче стали раздаваться голоса, поддерживающие уход Эстонии с электробиржи Nord Pool. Но если мы действительно хотим покинуть общий рынок, нам надо будет решить немало проблем.
Главный аргумент за уход с Nord Pool заключается в следующем: цена, по которой эстонские производители продают электричество на биржу, ниже, чем цена, по которой мы потом его с биржи покупаем. Так зачем же приобретать на общем рынке, если можно производить и потреблять самим?
Это подтверждается и цифрами за последние месяцы: с января по июль 2022 года средняя месячная цена для эстонских потребителей на бирже колебалась в пределах 142 - 233 евро/MWh. При этом наши сланцевые электростанции готовы производить электроэнергию по цене около 130 евро/MWh даже при стоимость квот CO2 в 80 евро за тонну, говорит доктор наук в области энергетики и лектор Taltech Игорь Крупенский.
Правда, следует отметить, что цена на бирже была для нас невыгодной не всегда: она начала заметно расти с осени 2021 года. До этого времени производство Eesti Energia было настолько неконкурентноспособным, что сокращались
сотни людей
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