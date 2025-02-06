Работаете курьером или продаете изделия ручной работы? НТД напоминает о декларировании дохода

Если доход, полученный через платформу, получен на предпринимательский счёт, то данные в декларации о доходах предварительно заполнены в таблице 7.2, и все налоги с этого дохода уже уплачены. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
«В декларации обязательно нужно указать доход, полученный как через онлайн-среду, так и через социальные сети. Подоходный налог должны платить курьеры и поставщики услуг транспортных перевозок (услуга такси), а также, например, те, кто через платформы продаёт товары, и те, кто получает доход от аренды или сдачи внаём», – сказала Ауне Мария Марьяпуу, ведущий специалист отдела подоходного налога НТД.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Декларирование доходов за прошлый год стартует уже через 10 дней, 15 февраля, и продлится до конца апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется 5 марта. Что изменилось в этом году, кто может рассчитывать на возврат налога и на что следует обратить внимание при подаче налоговой декларации, объяснила руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг.
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает коммерческим товариществам об изменениях, которые необходимо учитывать при подаче декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (форма TSD). Поскольку изменений много, то НТД рекомендует подать декларацию заблаговременно.
Предпринимательский счет не всегда подходит для ведения бизнеса в Эстонии. В некоторых случаях от него следует отказаться и сделать выбор в пользу других форм предпринимательства, пишет собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.