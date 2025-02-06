Назад 06.02.25, 14:26 Работаете курьером или продаете изделия ручной работы? НТД напоминает о декларировании дохода Налогово-таможенный департамент (НТД) в преддверии периода декларирования доходов напоминает, что необходимо декларировать также доход, заработанный посредством платформы.

Если доход, полученный через платформу, получен на предпринимательский счёт, то данные в декларации о доходах предварительно заполнены в таблице 7.2, и все налоги с этого дохода уже уплачены. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock

«В декларации обязательно нужно указать доход, полученный как через онлайн-среду, так и через социальные сети. Подоходный налог должны платить курьеры и поставщики услуг транспортных перевозок (услуга такси), а также, например, те, кто через платформы продаёт товары, и те, кто получает доход от аренды или сдачи внаём», – сказала Ауне Мария Марьяпуу, ведущий специалист отдела подоходного налога НТД.