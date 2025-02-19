Назад 19.02.25, 06:00 Как защищен инвестор от проблем брокера? Инвесторы ежедневно сталкиваются с разными рисками. Но самую серьезную угрозу может представлять плохой брокер. В этой ситуации на кону может оказаться все. Как защищен и какие гарантии есть у инвестора, если у брокера возникнут проблемы?

Есть два типа защиты от плохого брокера, но многое зависит и от самого инвестора. Foto: Shutterstock, коллаж Алена Ценно

Первый и главный способ уберечь свой капитал от плохого брокера – это избегать неизвестных платформ, которые не имеют лицензии и не регулируются надзорными органами. И хотя это, казалось бы, очевидно, множество платформ продолжают предлагать инвестиционные услуги, где инвесторы теряют все деньги, не имея никакой возможности их вернуть. Более того, такого рода мошеннические схемы имеют продолжение , когда потерявшему деньги инвестору предлагают помощь с их возвратом, что на поверку оказывается вторым этапом все той же схемы.

Но что если речь идет о таких проверенных и популярных брокерах, как, например, LHV, Lightyear или Interactive Brokers? Какие гарантии есть у инвестора в этих случаях?

Немного соломки

Профессиональный и надежный брокер обязан как минимум выполнять предписания регулятора. В них заложен ряд важных защитных механизмов, которые призваны обезопасить инвестора.

«На клиентов инвестиционных компаний, которым была выдана лицензия Финансовой инспекции, распространяется Гарантийный фонд, цель которого – обеспечить защиту инвесторов в размере до 20 000 евро на одного инвестора в одной инвестиционной компании», – напоминает представитель Финансовой инспекции и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте.

Сам фонд регулируется соответствующим законом, из которого следует, что фонд управляется не брокерами, а советом, куда, в частности, входят представители Рийгикогу, Банка Эстонии и Финансовой инспекции, а совет, в свою очередь, назначает правительство.

Гарантийный фонд пополняется за счет взносов инвестиционных компаний, из которых создается субфонд для защиты инвесторов.

«Защита Гарантийного фонда распространяется на случаи возмещения ущерба, когда в инвестиционной компании произошло мошенничество, кража или другие серьезные нарушения корпоративного управления, в том числе, когда инвестиционная компания нарушила свои обязательства по разделению активов, что привело к потере клиентских активов», – поясняет Хейнасте, добавляя, что защита все-таки не распространяется на обесценивание активов в случае реализации инвестиционного риска.

Размер компенсации определяется исходя из стоимости инвестиций на день возникновения обязательства по ее выплате. Стоимость иностранной валюты и ценных бумаг, номинированных в другой валюте, пересчитывается в евро по курсу Европейского центробанка на день возникновения обязательства по выплате.

Но, разумеется, если риск плохого брокера реализуется, Гарантийный фонд едва ли сможет покрыть все объемы инвестиций вкладчиков. Но, к счастью для инвесторов, закон предусматривает и другой тип защиты.

Яйца в разных корзинах

Еще один способ обезопасить инвесторов хорошо известен и им самим – брокеры обязаны держать активы клиентов отдельно от своих.

«Активы клиентов, управляемые и хранящиеся в инвестиционных компаниях, включая и активы клиентов, которые записаны на имя инвестиционной компании, отделены от активов банкротного имущества компаний», – ссылается Хейнасте на 88 параграф часть 6 Закона о рынке ценных бумаг.

По мнению самих брокеров, это требование – главная гарантия для инвесторов.

«Благодаря правильной сегрегации активов клиента, если речь идет не о заимствованных деньгах или акциях и у клиента нет фьючерсных позиций, его активы могут быть возвращены ему в случае невыполнения обязательств брокером или его банкротства», – значится на странице одного из крупнейших мировых брокеров Interactive Brokers.

Но если все-таки что-то пошло не так, то инвестору в любом случае потребуется как минимум запастись терпением.

Активы записаны не на имя инвестора

Среди инвесторов бытует мнение, что их активы в депозитарии, где хранятся ценные бумаги, записаны на их имя, а значит даже в случае банкротства брокера доказать свое владение и вернуть свое имущество не составляет проблемы. Однако это не совсем так.

«В Европе существует лишь несколько стран – таких, как Эстония, – которые позволяют частным лицам иметь собственный именной счет непосредственно в центральном депозитарии», – рассказывает глава отдела комплаенса брокера Lightyear Хейли Вескимейстер.

Глава отдела инвестиционных услуг LHV Сандер Пиккель подтверждает, что хранение ценных бумаг непосредственно в депозитарии на личном счете клиента – редкая практика для розничных инвесторов во всем мире. По его словам, в большинстве случаев используется объединенный счет (omnibus account), на котором и хранятся активы клиентов.

«Иностранные ценные бумаги хранятся на счетах у внешних кастодианов (в депозитариях) на имя “AS LHV Pank kliendid”», – приводит Пиккель пример.

По его словам, хранение активов в виде ценных бумаг на имя самого клиента возможно скорее для крупных клиентов. «Это может привести к увеличению расходов инвестора, поскольку взимается комиссия как за сделку, так и за расчеты», – поясняет он причины, по которым используются объединенные счета.

Вескимейстер из Lightyear утверждает, что все инструменты, которые были приобретены через их платформу, принадлежат клиентам и зарегистрированы в центральных депозитариях. «Как для акций, так и для ETF клиент Lightyear является владельцем, и они хранятся в Lightyear на имя клиента», – комментирует она.

Но и Вескимейстер говорит, что в практике центральных депозитариев Европы и Америки принято открывать счет на имя инвестиционной компании, однако с дополнительным пояснением «активы клиента». Это, по ее словам, означает, что все активы на этом счете принадлежат тому или иному клиенту инвестиционной компании, но не ей самой. «В этом случае на регулятивном уровне также гарантируется, что владельцем активов является клиент Lightyear, а не сама Lightyear – мы лишь храним ценные бумаги в центральных депозитариях от имени наших клиентов», – говорит она.

И, тем не менее, стоит учесть, что в случае проблем у брокера, клиент в любом случае будет вынужден ждать, пока объединенный счет, через который ценные бумаги зарегистрированы в депозитарии и который принадлежит брокеру, будет выведен из процесса банкротства и, например, переведен в управление другому брокеру.

В любом случае, чтобы снизить риск плохого брокера, важно помнить два главных момента.

Все вышеперечисленные виды гарантий действуют только в случае с теми брокерами, которые имеют разрешение на деятельность от соответствующего регулятора.

Если же речь идет о мошенничестве и других неправомерных действиях со стороны брокера, то в этом случае риски инвестора будут зависеть от масштаба нарушений, и в итоге защита может быть ограничена исключительно Гарантийным фондом, который распространяется на активы вне зависимости от того, записаны ли они в депозитарии на имя инвестора или же на объединенный счет брокера.