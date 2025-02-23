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  • 23.02.25, 13:32

Как декларировать сделки с криптоактивами?

В начавшийся период декларирования доходов Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, как правильно декларировать доходы, полученные от сделок с криптоактивами в 2024 году.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
По словам руководителя службы отдела подоходного налога НТД Ричарда Кирвеса, при сделках, совершённых с начала 2024 года, к стоимости приобретения криптоактивов можно отнести и расходы, связанные с использованием торговой платформы:
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