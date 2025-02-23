Как декларировать сделки с криптоактивами?

По словам руководителя службы отдела подоходного налога НТД Ричарда Кирвеса, при сделках, совершённых с начала 2024 года, к стоимости приобретения криптоактивов можно отнести и расходы, связанные с использованием торговой платформы:
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Хотя поправки в закон о подоходном налоге расширили возможности использования инвестиционного счета частными инвесторами, тем, кто инвестирует через порталы, необходимо учитывать множество деталей и проделать значительную работу при ручном декларировании операций.
Сегодня, 14 февраля, в электронной среде Налогово-таможенного департамента (MTA) началась подача деклараций о доходах физических лиц за прошлый год. Главный специалист отдела государственных услуг MTA Татьяна Клеттенберг рассказывает о самых распространенных ошибках при заполнении деклараций.
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