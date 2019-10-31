Редакция специальных проектов Äripäev • 31 октября 2019
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Лучшей ИТ-компанией Эстонии стала фирма из Ида-Вирумаа
Первое место в списке самых успешных ИТ-компаний Эстони заняло предприятие Burfa Tech OÜ, основанное выходцами из Ида-Вирумаа.
Молодые бизнесмены открыли в Нарве крупнейший вычислительный центр в Скандинавии. На фото акционер предприятия Иван Турыгин и руководитель производства Виталий Павлов. Фото: Ardo Kaljuvee/Ekspress Meedia/Scanpix
Представляем победителей рейтинга.
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