Директор Союза автопредприятий: пассажиров стало больше

Хотя 2018 год был для предприятий в сфере пассажирских перевозок в целом удачным, на рынке заказных перевозок можно было бы, по словам директора Союза автопредприятий Виллема Тори, ожидать большего скачка в качестве автобусов и более честной игры с налогами.

Виллем Тори, директор Союза автопредпринимателей. Фото: Андрас Кралла

«Рост числа пассажиров на регулярных линиях был, с одной стороны, положительным, но, с другой, не хватило готовности резко увеличить объёмы перевозок. В то же время радует, что после многолетнего падения количества пассажиров оно теперь начало расти, люди стали больше пользоваться общественным транспортом. Это ясный позитивный знак к переменам на рынке регулярных пассажирс­ких перевозок в будущем», - прокомментировал прошлогодние результаты сектора Виллем Тори.