Анника Калд • Яне Суу • 12 декабря 2019
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ТОП налоговых должников пополнился промышленными компаниями

Проект Kastanikodud в Лоо начала строить компания Кристьяна Сильда Loo Kodud OÜ, однако, по данным Крепостного регистра, Сильд передал активы Loo Kodud OÜ своим деловым партнерам, и в результате сделки компания полностью лишилась активов.  Фото: Liis Treimann

В первой сотне свежего ТОПа налоговых должников выделяются промышленные компании.

Что касается первой десятки рейтинга, то с сентября она не поменялась.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
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