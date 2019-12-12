Анника Калд • Яне Суу • 12 декабря 2019
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ТОП налоговых должников пополнился промышленными компаниями
Проект Kastanikodud в Лоо начала строить компания Кристьяна Сильда Loo Kodud OÜ, однако, по данным Крепостного регистра, Сильд передал активы Loo Kodud OÜ своим деловым партнерам, и в результате сделки компания полностью лишилась активов. Фото: Liis Treimann
В первой сотне свежего ТОПа налоговых должников выделяются промышленные компании.
Что касается первой десятки рейтинга, то с сентября она не поменялась.
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