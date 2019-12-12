ТОП налоговых должников пополнился промышленными компаниями

Проект Kastanikodud в Лоо начала строить компания Кристьяна Сильда Loo Kodud OÜ, однако, по данным Крепостного регистра, Сильд передал активы Loo Kodud OÜ своим деловым партнерам, и в результате сделки компания полностью лишилась активов. Фото: Liis Treimann