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11 августа 2022 в 8:11 Поделиться:









«Нас ждут трудные времена». Предприниматель продает асфальтный завод

Дорожные строители ожидают сокращений и предсказывают трудные времена. Фото: Raul Mee

Компания по дорожному строительству Altos Teed выставила на продажу асфальтный завод – глава компании Тыну Вилипуу предрекает сектору трудные времена, пишет Äripäev.

Руководитель Altos Teed Тыну Вилипуу, который также является бывшим главой TREV-2, рассказал, что завод закрыт с весны. «Решение о закрытии завода мы приняли еще до войны», – пояснил он, добавив, что компаниям дорожного строительства стоит готовиться к трудным временам.

Предприниматель приводит ряд причин, которые привели к закрытию завода: заморозка Департаментом транспорта 50 объектов дорожного строительства, а также проблемы с доступностью таких материалов, как битум и щебень: «Обстоятельства менялись каждый день, проще купить асфальт у кого-то, чем производить его самому и рисковать».

Пока что завод Altos не нашел покупателя: «Шведы были заинтересованы, но в итоге купили более мощный завод Tallinna Teed».

Предложение больше спроса

Как Вилипуу, так и глава TREV-2 Свен Пертенс говорят, что мощности по производству асфальта в Эстонии превышают потребности.

Поскольку инвестиции в строительство дорог в настоящее время сокращаются, нет смысла поддерживать производственные мощности на нынешнем уровне, объясняет Пертенс. Он добавляет, что в сфере дорожного строительства сокращения уже начались, и это может затронуть и другие сектора: «Если объектов строительства нет, то и руководителей проектов столько не нужно».

Что это означает в долгосрочной перспективе? Если дорожники скорректируют мощности в соответствии со спросом, на воссоздание нынешних ресурсов при возобновлении спроса может уйти пять-десять лет. «Это может означать приличный рост цен в отдаленном будущем», – сказал Пертенс.

Государство оказало медвежью услугу

Глава Altos Teed предсказывает трудные времена для дорожного строительства. По его словам, особенно тяжело сейчас приходится тем компаниям, которые совершили крупные инвестиции и не могут использовать приобретенное оборудование, однако платежи по кредитам никуда не делись.

Нелегко придется и тем предприятиям, которые покрывают затраты по предыдущим проектам за счет новых проектов, а также тем, кто сейчас работает по подписанным несколько лет назад тендерам, стоимость которых на данный момент определенно выросла, добавляет Вилипуу.

До окончания дорожно-строительного сезона осталось несколько месяцев. «Безусловно, нас ждут тяжелые времена! За два-три месяца мы не соберем достаточно резервов. Зимой тоже надо платить зарплату, а зимой дороги не строят». По оценке предпринимателя, осенью стоит ждать банкротств.

Правда, государство предлагало возможность компенсировать дорожникам до 4,6% незавершенных работ по состоянию на 1 марта. Однако, по словам Вилипуу, эта система слишком сложна, поскольку застройщики должны доказать все затраты и рост цен, а в случае крупных проектов это занимает очень много времени.

По словам Вилипуу, единственно правильным решением с точки зрения государства было бы не отказываться от проектов, просто чтобы работы продолжалась: «Людям кажется, что строительство же идет, но они не понимают, что это уже прошлые проекты».