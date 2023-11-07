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Тоомас Кельт

7 ноября 2023 в 15:15









ТОП компаний машиностроения и металлургии: оборот вырос, однако впереди смутные времена

Oniar OÜ, которая в этом году отмечает двадцатилетие своей деятельности, производит сельскохозяйственную и лесохозяйственную технику в Мярьямаа. Фото: Oniar

Компании одной из важнейших отраслей Эстонии – машиностроение и металлургия – в прошлом году добились хороших результатов. По сравнению с 2021 годом совокупный оборот и прибыль отрасли увеличились, однако предприниматели прогнозируют, что в этом году сектор ждет падение или же более скромный рост.

«Совокупный оборот машиностроительной и металлургической промышленности в 2022 году увеличился на 19,4% по сравнению с 2021 годом. При этом общая прибыль увеличилась на 7,3% в годовом сравнении. В то же время четкой тенденции в росте оборота не просматривается», – подводит итоги прошлого года руководитель по развитию бизнеса KPMG Майду Харьяк. Она пояснила, что есть и те компании, у которых оборот в прошлом году сильно упал, и во многом это зависело от значительного снижения экспорта в Россию.