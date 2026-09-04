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Промышленное производство спустя пять месяцев вновь растет

Промышленные предприятия в июле этого года произвели в постоянных ценах на 2,3% больше продукции, чем за тот же период прошлого года.
Значительный вклад в рост производства внесла крупнейшая отрасль обрабатывающей промышленности – деревообработка.
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