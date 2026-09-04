Промышленное производство спустя пять месяцев вновь растет

Несмотря на шлейф местного продавца автомобилей из десятков жалоб на скрытые дефекты купленных у него подержанных машин, в очередном деле об Opel Astra за 2599 евро комиссия по потребительским спорам встала на сторону того же самого торговца – покупатель сам подписал договор вслепую и отказался от предпродажной проверки. Стоимость ремонта автомобиля для клиента составила 4238 евро.
Для быстро растущей оборонной компании поиск места под новый завод неподалеку от Таллинна оказался непростой задачей. По словам экспертов по недвижимости, для промышленных зданий среднего размера рядом со столицей места пока хватает, однако с более крупными или требовательными объектами ситуация уже сложнее.
Через платформы размещения в Эстонии в прошлом году было получено почти 104 млн евро дохода – это почти 40% от общего объема продаж таких услуг. Однако Союз гостиниц считает, что эти данные не отражают полной картины и, по его оценке, государство недополучает около 20 млн евро налогов с ночевок.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.