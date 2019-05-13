Лийна Лакс • 13 мая 2019
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Председатель совета Tallink купил большой пакет акций компании
Председатель совета Tallink Энн Пант в пятницу приобрел 0,8 миллиона акций Tallink.
Tallink сообщил, что Энн Пант приобрел 0,8 миллиона акций вне биржи и заплатил за акцию в среднем 1,06 евро. Таким образом общая сумма сделки составила 848 000 евро. Для Панта речь по сути идет о реинвестировании дивидендов: как частное лицо и через предприятие Mersok Пант в этом году получит от Tallink 8,8 миллиона евро дивидендов.
Акции Tallink сегодня продаются по 1,065 евро за акцию. Цена в течение сегодняшних торгов практически не изменилась.
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