Покупка старых облигаций LHV может принести убыток

На балтийском рынке продается несколько облигаций LHV с хорошей доходностью, однако покупая их сейчас на бирже, инвестор рискует получить меньше доход или вообще остаться в убытках.

Фото: Андрас Кралла

Последнее решение LHV об обратном выкупе облигаций касается бумаг, которые были выпущены пят лет назад, но срок погашения которых должен был бы произойти еще через пять лет.