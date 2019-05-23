Ану Лилль • 23 мая 2019
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Биржа
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Покупка старых облигаций LHV может принести убыток

На балтийском рынке продается несколько облигаций LHV с хорошей доходностью, однако покупая их сейчас на бирже, инвестор рискует получить меньше доход или вообще остаться в убытках.

Фото: Андрас Кралла

Последнее решение LHV об обратном выкупе облигаций касается бумаг, которые были выпущены пят лет назад, но срок погашения которых должен был бы произойти еще через пять лет.

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