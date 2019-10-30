Каспар Аллик • 30 октября 2019
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Pro Kapital: T1 принес больше проблем, чем ожидалось
Оборот Pro Kapital в третьем квартале вырос более, чем вдвое, и составил 14,7 млн евро. Чистый убыток увеличился в несколько раз до 2,7 млн евро.
Валовая и операционная прибыль, полученная компанией, значительно превысила результаты третьего квартала прошлого года, но выплаты по кредиту вывели из прибыли 4,5 миллиона евро. Поток денежных средств в третьем квартале составил 1,16 млн евро.