Ставку снизили. Вероятно, это последнее снижение в 2019 году

Снижение ставки по федеральным фондам со стороны ФРС вечером в среду вовсе не было неожиданным. Если верить специальному инструменту, разработанному Чикагской биржей и рассчитывающему вероятность решения ФРС (т.н. Fed Watch Tool), то накануне заседания вероятность этого события колебалась между 97 и 99 процентами.

Глава ФРС Джером Пауэлл Фото: Scanpix

Иными словами, участники рынка были уверены, что Федеральная Резервная Система не будет рисковать и на всякий случай сделает еще один упреждающий шаг, дабы нивелировать риски замедления мировой экономики. Но это последнее такое решение этом году, и, вероятно, на какое-то время регулятор сделает паузу.