Еще в июне собственник Fort Aero Аарон Аркадий Райхштейн рассказывал ДВ, что некоторые самолеты авиакомпании стоят на земле с весны 2025 года из-за нехватки запчастей. Однако, согласно годовым отчетам, Falcon 900LX и Global 5000, которые использовала группа, принадлежат гонконгской «дочке» материнской компании Universe Jet Alliance . Собственный самолет у Fort Aero до недавнего времени был один: на конец 2023 года на ее балансе числился Challenger 850 стоимостью 5,4 млн евро. Его продали в декабре 2024 года, когда компания уже проходила санацию.

В итоге покупатель лота получит 233 позиции инструментов и оборудования, в том числе, например, буксировщик для самолетов TowFLEXX TF5. По словам управляющего, стартовая цена основана на его оценке того, сколько можно выручить за имущество. При расчете учитывались остаточная балансовая стоимость и состояние вещей. «У части инструментов истек срок калибровки, а сертификаты на запчасти продавец не гарантирует», – отметил Тедер. Например, по приложенным к аукциону спискам, срок проверки буксировщика истек еще в мае. Оценку представили общему собранию кредиторов. Банкротный комитет решили не создавать, поэтому его функции выполняет само собрание кредиторов.

Определенный интерес к лоту уже проявили. «В более широком смысле имущество может заинтересовать компании, которые занимаются обслуживанием бизнес-авиации в Эстонии и за рубежом», – считает управляющий.

Но даже если это все удастся продать, проблем кредиторов это не решит. Известные обязательства Fort Aero, по данным должника и уже поданным требованиям кредиторов, составляют порядка 2,2 млн евро (требования еще не признаны, и сумма может измениться).

Тедер также изучает сделки, которые Fort Aero заключала перед банкротством, и действия ее руководства. «Это делается, чтобы оценить, есть ли основания для требований об оспаривании сделок и возмещении ущерба. В интересах процедуры я пока не могу комментировать конкретные обстоятельства», – сказал он, добавив, что такой анализ проводится в каждом банкротном деле.