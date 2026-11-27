«Но есть и положительные примеры: как-то к нам на работу очень хотел устроиться тракторист. Все кандидировал и кандидировал – и мы решили, что раз он так настойчив, дадим ему шанс. И он освоил новую профессию всего за два месяца!» – вспоминает Шабунова.

Другой тренд, который она наблюдает в бизнесе в Ида-Вирумаа, – нежелание компаний открываться друг другу и объединять усилия.

«Каждый варится в собственном соку. Каждый считает, что если пустит другое предприятие к себе, то оно что-то там подсмотрит и переманит клиентов», – описывает Шабунова суть региональных предрассудков.

«Хотя наше объединение с компанией Hanza (это предприятие купило пять заводов Fortaco Estonia в Эстонии, Польше и Финляндии – прим. ред.) показало, насколько эффективной может быть синергия и объединение ресурсов. Раньше мы были двумя компаниями, занимающимися одним и тем же (металлообработкой) для одних и тех же заказчиков. Сотрудничества особого не было, синергии – тоже», , вспоминает она.

«А после объединения мы начали делиться ресурсами и оказалось, что теперь мы справляемся с проблемами лучше. Возможностей стало больше, капитальные затраты сократились, производственные помещения используются более эффективно – и за счет этого мы в состоянии делать работу быстрее и качественнее, а значит, можем получить и более крупные заказы», – приводит Шабунова позитивный пример, считая, что компании в Ида-Вирумаа могли бы меньше закрываться друг от друга и больше работать в синергии.

Также она считает актуальными проблемами региона рост цен на отопление, убивающий множество инициатив, а также соседство с Россией. Из-за последнего компания HANZA теперь занимается разработкой антикризисных планов на случай, если случится нападение России на Эстонию.

«Многие компании уже сейчас задают вопрос: “А если случится черный сценарий?” Заказчики требуют конкретных планов на этот счет. Мы уже начинаем обучать коллег из Польши так, чтобы они могли производить ту же продукцию, что и мы – чтобы в случае чего производство можно было бы перевезти туда».

Позитивным аспектом региона она считает Фонд справедливого перехода, оказывающий ощутимую поддержку местного бизнеса.

«Несколько лет назад мы подали туда заявку, и нам отказали. И я на той же самой конференции жаловалась на жизнь и говорила, что справедливый переход несправедлив. Но с тех пор мы подали вторую заявку, и ее одобрили. Фонд справедливого перехода – большое дело, и многие предприятия хотят, чтобы он работал до 2030, а то и до 2040 года», – говорит Шабунова.