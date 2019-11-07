Кредит EE9260: четыре вопроса к EstateGuru

Случай с кредитом EstateGuru под номером EE9260 служит хорошим напоминанием инвесторам о том, что риски, которые они берут на себя, необходимо оценивать самостоятельно и не полагаться на то, что платформа проделает за них эту работу. Разумеется, любая инвестиционная площадка заинтересована в сохранении доверительных отношений с инвесторами, поэтому в длинном списке условий использования прописаны многие важные моменты. Насколько пользователи с ними знакомы - эту другой вопрос. Однако история кредита EE9260 проливает свет на многие другие аспекты инвестирования, о которых далеко не каждый инвестор задумывается.

Дом по адресу Тийру теэ, 8, 8a, выступающий качестве залога по кредиту для компании BB-Invest (слева). Описание условий кредитования на странице Estateguru (справа).

В сентябре 2017 года краудфандинговая платформа EstateGuru предложила инвесторам профинансировать кредит, который, на первый взгляд, не отличался от других подобных предложений и сулил хорошую доходность: 11,5% годовых. Речь шла о кредите для компании BB-Invest, где в качестве залога выступал дом по адресу Тийру теэ, 8, 8a. В итоге оказалось, что информация, которую платформа EstateGuru предоставила инвес­торам, была далеко не полной.