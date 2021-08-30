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    Вкус биржи: девяностые вернулись

    Фото: BRENDAN SMIALOWSKI, Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    А мне всё равно - я на лисапеде. Компания Peloton вроде бы делает хорошее дело - производит велотренажёры и беговые дорожки, стоящие кучу денег. Но рынку видимо ближе концепция “лучше бы пил и курил”, потому что акции компании на прошлой неделе нехило просели. В чём причина? И какова перспектива столь интересного бизнеса? Или всё как обычно: производить сигареты, водку и гамбургеры выгоднее, чем гантели, брокколи и велосипед?
    Девяностые вернулись. Инфляционный индекс PCE вырос, по сравнению со своим прошлогодним значением, на 3,6%. “Ну и что?” - спросите вы. “Это самый высокий рост данного индекса по сравнению с началом 90-х годов”, - отвечу я. Пора ли нам снова впадать в панику и бояться обесценивания денег? Без паники: ФРС знает, что делает! Государство не обеднеет: забирайте!
    Появился фонд, вкладывающийся в инновации? А давайте его шортить! Легендарный инвестфонд ARK, возглавляемый непревзойдённой Кэти Вуд (или наоборот: непревзойдённый ARK, возглавляемый легендарной Вуд), обзавёлся не только поклонниками, но и хейтерами. Инвестор Майкл Бэрри (предсказал кризис 2008 года, если что) разработал простую и понятную тактику: шортить то, что покупает фонд ARK. Насколько это рабочая стратегия? Могут ли скептики, консерваторы и прочие “я давно на рынке” зарабатывать деньги, играя по-медвежьему со всеми этими биткойнами, Теслами и Zoom’ами ?
    Об этом и другом - в выпуске “Вкуса биржи”.

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