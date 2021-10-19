Капитализация Volvo Cars может достигнуть 23 миллиардов долларов

Эстонский крипторынок неизбежно столкнется с перезагрузкой
На прошлой неделе руководитель Бюро данных об отмывании денег Матис Мяэкер заявил, что на эстонском крипторынке нужно произвести чистку. Для инвестиционного сообщества эта новость стала неожиданной, однако на самом деле решение о перезапуске крипторынка было принято в коридорах ЕС уже год назад, а чистка рынка должна начаться в течение двух месяцев.
На прошлой неделе руководитель Бюро данных об отмывании денег Матис Мяэкер заявил, что на эстонском крипторынке нужно произвести чистку. Для инвестиционного сообщества эта новость стала неожиданной, однако на самом деле решение о перезапуске крипторынка было принято в коридорах ЕС уже год назад, а чистка рынка должна начаться в течение двух месяцев.