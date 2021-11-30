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    Начинается подписка на облигации Inbank

    Член правления Inbank Прийт Пылдоя.Фото: LIIS TREIMANN

    Сегодня, 30 ноября, начнется подписка на субординированные облигации Inbank. Банк предлагает 12 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 евро. Подписка на облигации продлится до 9 декабря.

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