Биржа

dv.ee

14 декабря 2021 в 13:23 Поделиться:









Swedbank аннулировал заявки на подписку на акции OA Coffee

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Swedbank решил условно отменить все поданные банку заказы на подписку на акции OA Coffee. «Принимая это решение, мы исходили из предполагаемой заинтересованности среднего инвестора в том, чтобы не приобретать не торгуемые публично ценные бумаги», - поясняют в пресс-службе Swedbank.

10 декабря 2021 года Таллиннская биржа опубликовала сообщение, согласно которому Котировочная комиссия Таллиннской биржи после тщательного рассмотрения приняла решение не допускать акции OA Coffee к торгам на альтернативной бирже First North.

13 декабря глава Котировочной комиссии Свен Папп в публичном комментарии пояснил, что Комиссия не может быть в достаточной мере уверена в способности OA Coffee выполнить требования биржи по отчётности и прозрачности. Глава комиссии уточнил, что допуск акций OA Coffee к торгам может нанести ущерб интересам инвесторов, а также репутации биржи. В связи с этим заявка OA Coffee на допуск к торгам была отклонена. Глава фондовой биржи Каарел Отс добавил, что акции OA Coffee не будут котироваться на фондовой бирже, по крайней мере, в этом году.

Клиенты Swedbank, желающие сохранить заказ на подписку, должны сообщить об этом в банк по телефону 613 1606 не позднее 14.00 15 декабря. Если клиент желает отменить заказ на подписку, ничего не нужно делать, так как банк автоматически отменит заказы на подписку в конце периода подписки.

Банк считает необходимым пояснить, что эмитент может завершить публичное предложение, даже если акции не котируются на фондовой бирже, и что на сегодняшний день компания OA Coffee не объявила об отмене или намерении отменить публичное предложение.

Это означает, что публичное предложение всё же может привести к выпуску акций для лиц, подписавшихся на акции, которые не могут быть проданы акционером через систему фондовой биржи.

Следовательно, для того, чтобы продать акции, каждый акционер должен будет найти себе контрагента, заинтересованного в покупке акций, и договориться с ним о цене и других условиях сделки. Определение справедливой цены акции также является более сложным для ценной бумаги, не обращающейся на бирже. Опыт банка в отношении не торгуемых публично ценных бумаг показывает, что на практике их продажа может быть затруднительна или даже невозможна, сообщает Swedbank.