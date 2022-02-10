Чистая прибыль Merko выросла в прошлом году на 27%

Передовая ДВ: год-два – и в дамках!

В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.

В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.