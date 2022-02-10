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    Чистая прибыль Merko выросла в прошлом году на 27%

    Эстонская строительная компания Merko Ehitus отчиталась о результатах за прошлый год и четвертый квартал. Оборот за 12 месяцев 2021 года увеличился на 7% до 339,4 млн евро, чистая прибыль - на 27% до более чем 29 млн евро.

    Правление предложило выплатить акционерам Merko дивиденды из расчета 1 евро на акцию.Фото: Лийз Трейманн
    Оборот компании за четвертый квартал прошлого года составил 112,8 млн евро, чистая прибыль за тот же период - 13,9 млн евро, говорится в распространенном биржевом сообщении.
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