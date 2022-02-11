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11 февраля 2022 в 14:58 Поделиться:









Лагард призвала не торопиться с повышением ставок в еврозоне

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фото: Shutterstock

Финансовые рынки, которые закладывают в цены более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы повышения процентных ставок в Европе, должны умерить свой пыл, считает председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

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"Если сейчас мы будем торопиться, процесс восстановления экономик региона может оказаться значительно хуже, а рабочие места окажутся под угрозой. Это никому не поможет", - сказала глава ЕЦБ Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает " Интерфакс ".

Ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в еврозоне начали расти после заседания ЕЦБ, прошедшего на прошлой неделе: Лагард по итогам заседания не исключила возможность повышения ставки в 2022 году, что ряд экономистов и рыночных экспертов сочли за "ястребиную" риторику.

В ходе выступления перед членами Европарламента на этой неделе Лагард пообещала придерживаться "поэтапного" подхода в процессе корректировки процентных ставок.

"Мы должны держать в уме тот факт, что эффект от каждого принимаемого нами решения обычно полностью проявляется спустя период, который занимает от девяти до 18 месяцев, - сказала Лагард. - На текущий момент мы следим за данными о росте инфляции, которые включаем в свои прогнозы. Инфляция может быть выше, чем мы прогнозировали в декабре. Мы проанализируем это в марте и тогда посмотрим, что произойдет дальше".