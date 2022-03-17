Биржа

dv.ee

17 марта 2022 в 9:33 Поделиться:









Стартап спортивных технологий Robus планирует выйти на Таллиннскую биржу

Учредитель и исполнительный директор Robus Athletic Микк-Альвар Олле. Фото: Pressifoto

Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) своих акций и подал заявку на допуск к торгам акциями на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq. Средства, полученные в результате первичного размещения, компания планирует использовать для международной экспансии и разработки продуктов, сообщается в пресс-релизе.

Основанная в 2020 году компания Robus Athletics, которая в прошлом году привлекла необходимые для запуска производства тренировочного снаряжения средства на краудфандинговой платформе Kickstarter, в феврале этого года расширила деятельность, запустив онлайн-платформу для тренировок.