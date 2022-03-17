  • Поделиться:

    Стартап спортивных технологий Robus планирует выйти на Таллиннскую биржу

    Учредитель и исполнительный директор Robus Athletic Микк-Альвар Олле.Фото: Pressifoto

    Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) своих акций и подал заявку на допуск к торгам акциями на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq. Средства, полученные в результате первичного размещения, компания планирует использовать для международной экспансии и разработки продуктов, сообщается в пресс-релизе.

    Основанная в 2020 году компания Robus Athletics, которая в прошлом году привлекла необходимые для запуска производства тренировочного снаряжения средства на краудфандинговой платформе Kickstarter, в феврале этого года расширила деятельность, запустив онлайн-платформу для тренировок.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Резкий рост цен и дефицит материалов - главные заботы бизнеса
    Министр финансов: правительство подготовит дополнительный бюджет
    В Японии растет число жертв землетрясения
    Влияние санкций
    Глава Premia Айвар Аус: более мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка
    По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
    По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Эксперт: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру
    Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.
    Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
    Все мнения
    Эпицентр
    Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
    По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
    По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
    Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение