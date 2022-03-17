Стартап спортивных технологий Robus планирует выйти на Таллиннскую биржу

Эстонский стартап спортивных технологий Robus Athletics начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) своих акций и подал заявку на допуск к торгам акциями на альтернативном рынке First North Таллиннской биржи Nasdaq. Средства, полученные в результате первичного размещения, компания планирует использовать для международной экспансии и разработки продуктов, сообщается в пресс-релизе.
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