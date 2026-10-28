Крупнейшие мировые компании вновь грозят повысить цены

Война на Ближнем Востоке, российская агрессия против Украины, перебои на энергетических рынках и экстремальные погодные явления вместе могут спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис. Тревожные признаки уже есть, однако кризис пока не стал неизбежным, пишет бывший дипломат Клайд Кулль.
По сравнению с предыдущим месяцем настроения компаний в торговле, сфере услуг и промышленности немного улучшились. В строительстве уверенность осталась на уровне сентября, тогда как настроения потребителей заметно ухудшились, сообщил Департамент статистики.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.