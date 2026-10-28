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Крупнейшие мировые компании вновь грозят повысить цены

Крупнейшие мировые производители потребительских товаров и продуктов питания предупреждают о новом повышении цен в следующем году, чтобы компенсировать растущие расходы.
Судя по последним заявлениям руководителей глобальных компаний, товары повседневного спроса и продукты питания в новом году, вероятно, продолжат дорожать. Это станет проверкой того, насколько потребители готовы мириться с дальнейшим ростом цен.
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