Старожилы уходят: мебельный магазин, проработавший 30 лет, приступил к санации
За последние несколько месяцев в Таллинне закрылись два мебельных магазина, проработавших почти 30 лет: Elke Mööbel начал процедуру санации, а в конце лета завершилось дело о банкротстве магазина товаров для интерьера Muster.
Indoor Group, компания-владелец мебельных магазинов Asko и Sotka, а также производитель мебели Insofa сегодня подали заявления о банкротстве, поскольку переговоры о привлечении финансирования не принесли результата.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.