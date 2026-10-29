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Старожилы уходят: мебельный магазин, проработавший 30 лет, приступил к санации

За последние несколько месяцев в Таллинне закрылись два мебельных магазина, проработавших почти 30 лет: Elke Mööbel начал процедуру санации, а в конце лета завершилось дело о банкротстве магазина товаров для интерьера Muster.
Мебельный магазин Elke Mööbel, работавший в таллиннском районе Ярве, начал процедуру санации после 28 лет работы. У компании также накопился налоговый долг более чем на 120 000 евро.
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