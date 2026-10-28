Назад ФРС оставила ставку без изменений, но двое членов комитета хотели ее повысить Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. Решение не стало неожиданностью для рынка, но двое из 12 членов комитета по открытым рынкам (FOMC) голосовали за повышение.

Решение по итогам заседания, завершившегося в среду, ФРС опубликовала на своем сайте. За сохранение ставки проголосовали десять членов FOMC. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук и глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение на 0,25 процентного пункта.

Американская экономика, по оценке регулятора, растет высокими темпами. Неопределенность остается повышенной, отчасти из-за геополитики, но расходы потребителей и бизнеса держатся. Занятость растет вровень с численностью рабочей силы, безработица почти не изменилась. Инфляция при этом остается повышенной. Прежде чем решить, какая политика нужна, чтобы своевременно вернуть ее к целевым 2%, FOMC хочет получить больше данных.

Рынки на решение почти не отреагировали: фондовые индексы США колебались около нуля, а курс евро к доллару после публикации остался на уровне около $1,114.