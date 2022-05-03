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    Ekspress Grupp повысил дивиденды

    Собрание акционеров Ekspress GruppФото: Лийз Трейманн

    Вчера собрание акционеров Ekspress Grupp приняло решение о выплате дивидендов в размере 8 центов за акцию.

    Ранее правление предложило выплатить дивиденды в размере 5 центов за акцию и выделить 2 миллиона евро на обратный выкуп акций. Однако незадолго до собрания мажоритарный акционер компании Ханс Луйк (73,23% акций) предложил повысить размер дивидендов до 8 центов за акцию. Поэтому изначальное предложение правления было собранием отклонено, а предложение Луйка - принято.

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