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28 июня 2022 в 6:46 Поделиться:









G7 может ввести потолок цен на российский газ

Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики. Фото: Michael Kappeler

Страны G7 изучают возможность ограничить цены не только на нефть, но и на газ из России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, передает «РБК».

Ожидается, что об этом объявят по итогам трехдневного саммита G7 во вторник, 28 июня. Инициатива — часть дискуссий о том, как ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, пишет агентство Bloomberg.

Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики. В итоговом коммюнике лидеры намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть, утверждает издание.

Накануне Bloomberg сообщил, что участники встречи обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку. Со слов собеседников, этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

В конце марта страны G7 заявили об отказе платить за российский газ по новой схеме. С апреля иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Британию, Японию, Канаду и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.