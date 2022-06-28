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    G7 может ввести потолок цен на российский газ

    Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики.Фото: Michael Kappeler

    Страны G7 изучают возможность ограничить цены не только на нефть, но и на газ из России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, передает «РБК».

    Ожидается, что об этом объявят по итогам трехдневного саммита G7 во вторник, 28 июня. Инициатива — часть дискуссий о том, как ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов, пишет агентство Bloomberg.
    Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его основные темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики. В итоговом коммюнике лидеры намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть, утверждает издание.
    Накануне Bloomberg сообщил, что участники встречи обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку. Со слов собеседников, этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.
    В конце марта страны G7 заявили об отказе платить за российский газ по новой схеме. С апреля иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Британию, Японию, Канаду и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.

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