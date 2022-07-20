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    Квартальная прибыль Coop Pank выросла на 51%

    По словам генерального директора Coop Pank Маргуса Ринка, результаты второго квартала являются положительными.Фото: Liis Treimann

    Во втором квартале Coop Pank получил чистую прибыль в размере 4,6 миллиона евро, что на 31% больше, чем в предыдущем квартале, и на 51% больше, чем год назад. Быстрее всего рос портфель жилищных кредитов банка, объем которого увеличился на 40 млн евро, пишет Äripäev.

    По словам генерального директора компании Маргуса Ринка, результаты второго квартала являются положительными: «Коммерческие объемы банка выросли на 40%, квартальный показатель соотношения затрат и доходов снизился до 52%, а рентабельность собственного капитала выросла до 15,8%». Ринк добавил, что, по его мнению, цифры показывают, что «банк работает со все более высокими показателями эффективности, и наше присутствие в экономическом пространстве Эстонии увеличивается».

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