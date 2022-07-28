Результаты Google обрадовали инвесторов
Акции Alphabet отреагировали на результаты ростом примерно на 3 процента на вторичном рынке, что указывает на то, что инвесторы ожидали худших показателей в свете плохих результатов Snap и Twitter.Фото: Shutterstock
Оборот Alphabet, материнской компании Google, во втором квартале достиг почти 70 млрд долларов, пишет Äripäev.
Оборот Alphabet во втором квартале вырос на 13% по сравнению с прошлым годом и составил 69,7 млрд долларов. По данным Refinitiv, аналитики ожидали оборот в размере 69,88 млрд долларов.
Рекламный бизнес Google составил 81% оборота Alphabet и достиг 56,3 млрд долларов. Аналитики ожидали 56,67 млрд долларов оборота.
Прибыль Alphabet достигла $16 млрд ($1,21 на акцию). Аналитики ожидали, что прибыль составит $1,29 на акцию.
Мировой рынок цифровой рекламы оценивается в 602 миллиарда долларов. Ожидается, что доля рынка Google в этом году останется на уровне 29%, что является самым большим показателем в мире уже 12-й год подряд, согласно данным Insider Intelligence.
Акции Alphabet отреагировали на результаты ростом примерно на 3 процента на вторичном рынке, что указывает на то, что инвесторы ожидали худших показателей в свете плохих результатов Snap и Twitter.
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