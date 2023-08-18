    Биткоин рухнул на 9%, но уже частично отыграл падение

    Курс биткоина накануне вечером рухнул на 9% примерно до 26 000 долларов, фактически вернувшись к уровню начала июня, сообщает Financial Times.

    На момент написания материала в пятницу стоимость биткоина колебалась в районе 26 363 долларов.Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix
    Согласно данным CoinMarketCap, цена биткоина в ходе торгов ненадолго упала до 25 409 долларов, затем последовала коррекция рынка, информирует Financial Times.

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