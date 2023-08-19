Вкус биржи: биткойн? Дорога в сторону нуля, но не так быстро

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Биткойн? Дорога в сторону нуля, но не так быстро. Почему упали криптовалюты? Какой локальный фактор на это повлиял?

Не рынок, а берлога. Американские рынки уже падают 2,5 недели подряд. Почему медвежата стали такими сильными?

Теперь мы узнали всю правду: вышли минутки ФРС за прошлое заседание. Неужто именно этого стало причиной падения рынков?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».