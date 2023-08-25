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25 августа 2023 в 8:33









Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого высокого уровня с 2001 года

Резкий рост процентных ставок по ипотечным кредитам связан с агрессивной денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в США выросла до 7,23 процента, самого высокого уровня с 2001 года, пишет ERR.

Американский ипотечный банк Freddie Mac объявил, что ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой выросла до 7,23 процента. Неделю назад она составляла 7,09%, и уже тогда достигала самого высокого уровня за последние 20 лет.