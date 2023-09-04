Биржа

dv.ee

4 сентября 2023 в 8:01









Планирующий IPO латвийский производитель яиц вышел на эстонский рынок

Ферма APF Holdings в городе Алуксне. Фото: Pressifoto

Один из крупнейших производителей яиц в странах Балтии, латвийская компания AS APF Holdings, объявившая в этом году о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO), вышла на рынок Эстонии.

Как сообщается в пресс-релизе, теперь яйца предприятия под брендом Oluksne можно приобрести в торговой сети Rimi. Ферма AFP Holdings, третьего по величине производителя яиц в странах Балтии, расположена в 15 километрах от границы с Эстонией в городе Алуксне.

Председатель правления APF Holdings Юрийс Адамовичс отметил, что компания видит в эстонском рынке большой потенциал, прежде всего, для продажи яиц кур, находящихся на свободном выгуле: «Местные производители Эстонии не могут полностью удовлетворить этот спрос, поскольку значительная часть их объема производства по-прежнему приходится на кур в клетках».

APF Holdings объявила о планах организовать первичное публичное размещение (IPO) своих акций позднее в этом году и разместить акции в списке Nasdaq Baltic First North. С помощью привлеченных инвестиций компания хочет увеличить годовое производство со 115 миллионов до 180 миллионов яиц.

Принять участие в IPO смогут и эстонские инвесторы. С 2017 года компания провела три инвестиционных раунда и привлекла в общей сложности более 15 миллионов евро.