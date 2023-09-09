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Айвар Йыепа

9 сентября 2023 в 8:38









Цена барреля нефти Brent поднялась выше 90 долларов

Буровая установка Equinor на нефтяном месторождении Troll в Северном море. Фото: Øyvind Gravås & Even Kleppa / Equinor

Баррель сырой нефти Brent вчера снова поднялся выше отметки в 90 долларов, начиная приближаться к цене прошлой осени.

Сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, главным образом Россией, которое продлится как минимум до конца года, привело к росту цен на сырую нефть.

В среду цена фьючерса Brent на следующий месяц ненадолго превысила $91, в пятницу цена поднялась до того же уровня. В октябре и ноябре прошлого года цена на сырую нефть также достигала диапазона 90-100 долларов, но уже в декабре упала до 80 долларов.

Американская нефть марки WTI выросла в пятницу почти до $88 за баррель, что аналогично уровням, наблюдавшимся в последний раз прошлой осенью.

В то же время аналитики JPMorgan считают маловероятным, что цена на сырую нефть поднимется до уровня ста долларов в этом году. Аналитики некоторых других банков также настроены скептически.

«Цены на нефть растут, компенсируя негативные настроения и влияние сильного доллара США, – сказал Bloomberg Йенс Педерсен, руководитель отдела исследований нефти и сырьевых товаров Danske Bank. – Снижение предложения является основным драйвером рынка, но со следующей недели внимание привлекут решения по процентным ставкам Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы».