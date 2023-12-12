    Luminor: конец года принес новую надежду фондовым рынкам

    Менеджер по управлению активами в приватном банкинге Luminor Калле Козе.Фото: Liis Treimann

    Замедление инфляции и ожидание того, что стремительный рост процентных ставок закончился, подтолкнули фондовые рынки к росту в прошлом месяце. Это также изменило тактику пенсионных фондов Luminor на фондовых рынках с осторожной на нейтральную.

    По словам менеджера по управлению активами в приватном банкинге Luminor Калле Козе, в ноябре акции перешли от коррекции к стремительному росту, и основные фондовые индексы уже догнали свои максимумы начала года: «В течение ноября экономические данные, похоже, нашли точку равновесия, которая не была ни слишком горячей, ни слишком холодной, что помогло акциям достичь двухмесячного пика и оставить октябрьскую коррекцию позади. Важным фактором, объясняющим рост фондовых рынков, является то, что снижение инфляционного давления в сочетании с признаками охлаждения рынка труда укрепляет уверенность в том, что Федеральная резервная система, скорее всего, прекратит повышать процентные ставки».

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