Pipedrive объявила о массовых сокращениях и закрытии офисов: «Очень тяжелые решения»
Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Латвийская airBaltic готовится уволить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников. Профсоюз считает, что авиакомпания отбирает кандидатов на сокращение по непрозрачным критериям, а часть работы передает иностранным агентствам.
Проработавшая почти 30 лет Elke Mööbel прекращает деятельность и сокращает всех 11 работников, сообщает портал kaubandus.ee. По словам исполнительного директора компании Сийма Сийгура, бизнес уже несколько лет находится под давлением.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.