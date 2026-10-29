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Pipedrive объявила о массовых сокращениях и закрытии офисов: «Очень тяжелые решения»

Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Представитель Pipedrive не смог подтвердить, сохранятся ли офисы компании в Таллинне и Тарту.
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