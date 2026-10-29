Резкое сокращение в Pipedrive застало работников врасплох: «Это очень страшно!»

Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.