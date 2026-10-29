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Кельдо предлагает выделить 45 млн евро на меры поддержки в условиях энергетического кризиса

Министр энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо предложил подготовить к зиме три меры поддержки, которые при необходимости можно будет быстро ввести, если цены на электроэнергию, газ или центральное отопление резко вырастут.
При нынешнем уровне цен в Таллинне компенсация расходов на центральное отопление потребителям не полагалась бы.
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