Кельдо предлагает выделить 45 млн евро на меры поддержки в условиях энергетического кризиса
Министр энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо предложил подготовить к зиме три меры поддержки, которые при необходимости можно будет быстро ввести, если цены на электроэнергию, газ или центральное отопление резко вырастут.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.