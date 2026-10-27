Назад Хотели как в Париже? Переписка учеников Ида-Вируского профтеха закончилась вызовом полиции Жалоба студента Ида-Вируского центра профобразования на оборудование и организацию учебы переросла в публичный конфликт с учебным заведением. В Facebook некоторые комментаторы ставили в пример французских лицеистов, но поводом обратиться в полицию стало не это, а сообщения во внутренней рассылке училища по электронной почте. Полицейские побеседовали с учащимися, но нарушений закона не выявили.

22 октября студент третьего курса Антон Волков отправил письмо с жалобами на условия обучения. Среди адресатов были директор, учащиеся и сотрудники училища, а копии отправились в Министерство науки и образования и в редакцию Postimees.

Волков перечислил проблемы, которые, по его мнению, мешают ему и одногруппникам освоить профессию и подготовиться к экзаменам: неисправное оборудование, нехватка расходных материалов и преподавателей, недочеты в учебной программе. В письме были и резкие личные высказывания о руководстве училища.

«Я призываю учеников начать говорить о проблемах в школе, а не боязливо молчать», – написал Волков.

Статья продолжается после рекламы

По словам руководителя Ида-Вируского центра профессионального образования Cosmos Хендрика Агура, 23 октября аналогичное письмо распространили по спискам рассылки, охватывающим большее количество учащихся. 24 октября текст появился в группе Facebook «Кохтла-Ярве – Город и Люди», где набрал ко вторнику около 280 репостов. Часть претензий Хендрик Агур признал, часть – отверг. Полицию вызвали из-за школьной рассылки В публичных обсуждениях одни комментаторы поддерживали учащегося и предлагали коллективно добиваться изменений. Другие сомневались, что Facebook поможет решить проблемы, или предостерегали от личных выпадов в адрес директора. Кроме того, обсуждалось, не обернется ли публичное выступление неприятностями для самого учащегося. В нескольких общедоступных комментариях в Facebook авторы ставили в пример участников беспорядков во Франции. Однако обращение в полицию касалось другой дискуссии – во внутренней рассылке училища, доступа к которой у ДВ нет. «В переписке встречались сообщения с призывами к бунту, оскорбления и символика, отсылающая к национал-социализму. А в одной из переписок возникла словесная перепалка между учащимися эстонской и русской национальности, – сообщил Хендрик Агур. – Полицию привлекли именно из-за возможного разжигания вражды, выявленного в последовавшей переписке, а не из-за проблем, изложенных в первоначальном письме учащегося». Руководитель Ида-Вируского центра профобразования добавил, что к пятнице, 23 октября во всех учебных подразделениях обстановка оставалась спокойной, занятия продолжались в обычном режиме. В этот день с полицией связался Центр поддержки учащихся – подразделение училища, помогающее студентам справляться с учебными и другими трудностями. По словам Хендрика Агура, сотрудники центра поговорили и с участниками переписки. Руководитель группы участковых полицейских Йыхви Хейки Линдус сообщил ДВ, что провести беседу с учениками попросил социальный педагог. Горячие новости Продавец мебели с почти 30-летней историей прекращает деятельность и сокращает всех работников Coop закрывает магазин в Таллинне и сокращает сотрудников Уроки Bolt в применении ИИ: сотрудники тратили десятки тысяч евро на элементарные задачи KM Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании

Статья продолжается после рекламы

«В первоначальном письме выражалось недовольство условиями обучения в школе, спорные заявления от других учеников появились в дальнейших письмах общей рассылки. Полиция побеседовала с учениками, однако никаких нарушений не выявила», – объяснил Линдус.

Он также уточнил, что заявление по этому случаю в полицию не поступало.

«В своей работе полиция опирается на Пенитенциарный кодекс, в котором даны четкие разъяснения того, что является наказуемым, – добавила пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус. – Выражение своего мнения не запрещено в нашей стране. О разжигании ненависти мы говорим в том случае, когда есть призывы к агрессии и расправе, либо реальная угроза для здоровья и имущества тех, на кого эти призывы направлены».

«Поднятые в письме проблемы, связанные с организацией обучения и учебной средой, действительно заслуживали обсуждения, и в училище приступили к их рассмотрению, – сообщил ДВ Хендрик Агур. – Вместе с тем, мы стараемся закрепить в сознании коллектива училища, включая учащихся, хорошую практику школьной культуры – обращаться непосредственно в училище».

Гильотина ждет техобслуживания

В обращении, с которого все началось, Антон Волков утверждал, что оборудование в мастерских не обслуживается должным образом: гильотина не работает, болгарки сломаны, дисков и электродов не хватает. Он также жаловался на неисправные тиски, сварочные аппараты и защитные маски, неудобные помещения и плохую вентиляцию.

Часть проблем училищу была известна еще до письма студента. Заявку на обслуживание гильотинных ножниц AMADA GS 630 в металлообрабатывающей мастерской подали 10 сентября, но к 23 октября работы так и не выполнили, сообщил Хендрик Агур.

«Здесь необходимо повысить способность училища решать хозяйственные вопросы», – признал он.

На время ремонта болгарок в сварочную лабораторию в Силламяэ привезли инструменты из Йыхви. Однако, как следует из слов Агура, оборудования на тот момент все равно было недостаточно, что создавало неудобства.

Статья продолжается после рекламы

А вот нехватку расходных материалов директор оспаривает: по данным училища, шлифовальных и отрезных кругов, а также сварочных электродов было достаточно. Хендрик Агур объясняет эти претензии проблемой в коммуникации между учеником и преподавателем.

По поводу вентиляции Агур сообщил, что в Силламяэ есть общая вентиляция здания, местная вытяжка на сварочных местах и принудительная вентиляция, но училищу не было известно об их неисправностях.

ДВ не смог связаться с Антоном Волковым. На прошлой неделе издание попросило прокомментировать ситуацию Министерство науки и образования, но к моменту выхода статьи комментария не получило.

Ученик: учат не тому, что будет на экзамене

Другой блок претензий Антона Волкова касается содержания обучения. По словам студента, курс TIG-сварки убрали, заменив его ста часами настройки и программирования фрезерного станка с числовым программным управлением – предмета, от которого его группа отказалась еще на первом курсе. Преподаватель этого предмета, утверждает Волков, на вопросы по теме предлагает обращаться к ChatGPT.

Ученик также недоволен подготовкой к госэкзаменам. По его словам, на этот учебный год группе обещали всего десять занятий математикой по полтора часа, объяснив это нехваткой преподавателей. При этом содержание занятий, считает Волков, не соответствует тому, что потребуется на экзамене. Подготовку по английскому языку он тоже считает недостаточной.

Директор оспаривает утверждение о недостаточном количестве часов по математике. По его данным, на первом курсе учащийся прошел модуль выравнивания базовых знаний объемом три зачетных балла (AP) и модуль математики объемом два AP, на втором – еще два. Последняя часть объемом один AP была запланирована на нынешнюю осень.

Антон Волков, который сообщил в одном из комментариев в Facebook, что учился в школе на эстонском, пожаловался на проведение в училище уроков эстонского языка на русском, на долгие отлучки преподавателей с занятий, тесные помещения, отсутствие гардероба и питание. Еще один его вопрос: почему он поступал учиться в Йыхви, а основная учеба, по его словам, проходит в Силламяэ?

Хендрик Агур сообщил, что училище рассматривает жалобы по существу и продолжает решать вопросы с оборудованием и учебной средой. Он призывает учащихся прежде всего обращаться не к общественности, а к преподавателям, руководителям групп и администрации: по его мнению, так можно быстрее получить ответы и помощь.

«Мы современное училище европейской направленности и все больше стремимся внедрять культуру, в которой люди считаются друг с другом и уважают друг друга – в общении, коммуникации, установках, а также в том, что касается как общечеловеческих ценностей, так и ценностей Эстонии», – резюмировал Агур.