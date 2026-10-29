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Бывший топ-менеджер Pipedrive: за масштабными сокращениями, похоже, стоит желание американского владельца

Бывшему техническому директору Pipedrive Сергею Аникину со стороны кажется, что за нынешними масштабными сокращениями стоит желание американского мажоритарного владельца выйти из инвестиции.
Структура Pipedrive была довольно сложной уже в то время, когда Сергей Аникин работал там техническим директором.
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