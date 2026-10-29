Бывший топ-менеджер Pipedrive: за масштабными сокращениями, похоже, стоит желание американского владельца

Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.