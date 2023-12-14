    Таллиннский порт подал заявление о банкротстве MPG AgroProduction

    Фото: Пеэтер Ланговиц

    Харьюский уездный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве MPG AgroProduction, поданное Tallinna Sadam. Как пишет Таллиннский порт в биржевом сообщении, MPG не выполняет свои обязательства.

    Общая сумма требований Таллиннского порта к MPG составляет 3 миллиона евро. Большая часть из них состоит из задолженности по плате за право на застройку, из которой 1,9 миллиона евро уже были учтены в предыдущие периоды. Кроме того, Таллиннский порт просит перерегистрировать право на застройку на свое имя.

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