Тоомпарк о возможности закладывать пенсионные накопления: хорошая инициатива, возможно, с небольшим риском

«Хорошо, что они поддерживают законопроект социал-демократов»

Пенсионные накопления, которые обычно нельзя взыскать в счет долгов, по новому законопроекту можно будет использовать как залог по жилищному кредиту. По мнению авторов инициативы, это сделает жилищные кредиты доступнее. Законопроект может получить поддержку и со стороны социал-демократов.