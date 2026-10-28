Тоомпарк о возможности закладывать пенсионные накопления: хорошая инициатива, возможно, с небольшим риском
Законопроект, который позволил бы использовать паи пенсионного фонда в качестве залога по жилищному кредиту, может помочь людям с точки зрения ликвидности, однако риск лишиться пенсионных накоплений в нынешней экономической ситуации вполне реален.
«Хорошо, что они поддерживают законопроект социал-демократов»
Пенсионные накопления, которые обычно нельзя взыскать в счет долгов, по новому законопроекту можно будет использовать как залог по жилищному кредиту. По мнению авторов инициативы, это сделает жилищные кредиты доступнее. Законопроект может получить поддержку и со стороны социал-демократов.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.