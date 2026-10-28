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Банк без денег: новый портал психологической помощи

«Ситуация с психическим здоровьем в Эстонии дает повод для беспокойства», – констатируют в эстонской коалиции VATEK, запускающей сегодня информационный портал. На профилактику заболеваний на государственном уровне выделяют лишь 4 цента с каждого евро здравоохранения. Но важную роль могут сыграть работодатели.
«Хороший работодатель не ограничивается тем, что дает выгоревшему сотруднику номер телефона психолога».
  • «Хороший работодатель не ограничивается тем, что дает выгоревшему сотруднику номер телефона психолога».
  • Foto: Vitaly Gariev
Последнее большое исследование психического здоровья населения, которое проводил Институт развития здоровья (TAI), показало повышенный риск депрессии у 28% жителей Эстонии, тревожного расстройства – у 20%. Это данные на 2021 год, но с тех пор геополитическая обстановка не способствовала снятию напряжения. Надо сказать, что это самооценка, а не диагнозы, но и диагнозов немало: по данным Кассы здоровья, в 2016–2021 годах депрессию диагностировали у 12% взрослых, тревожные расстройства – у 10%. «Ситуация с психическим здоровьем в Эстонии дает повод для беспокойства», – говорит исполнительный директор Эстонской коалиции по вопросам психического здоровья и благополучия (VATEK) Кадри Халяс.
Во сколько это обходится эстонской экономике, в VATEK назвать не взялись: «Назвать одну объективную сумму в евро на человека невозможно».
Для Европейского Союза в целом такие оценки есть: по данным Еврокомиссии, еще до пандемии проблемы с психическим здоровьем были у каждого шестого жителя Евросоюза, а стоили они более 4% ВВП, или свыше 600 млрд евро в год, – с учетом расходов на лечение, социальных выплат и потерянной производительности. В 2023 году Еврокомиссия выделила на свою стратегию по психическому здоровью 1,23 млрд евро. Всемирная организация здравоохранения оценивает мировые потери от депрессии и тревожных расстройств в 12 млрд рабочих дней и около 1 трлн долларов в год.
Отдача от вложений в психическое здоровье может быть высокой, напоминает Халяс. Она ссылается на международное исследование, опубликованное в BMJ Global Health в 2022 году: по расчетам авторов, каждый доллар, вложенный в профилактику и лечение психических расстройств у подростков, за 80 лет приносит обществу пользы в 23,6 доллара – для здоровья и экономики.
Инвестиции без бюджета
Свой проект VATEK назвала «банк инвестиций в психическое здоровье», портал должен заработать 28 октября, поскольку это месяц психического здоровья.
«Открытие 28 октября – лишь начало. Мы планируем продолжать работу банка в долгосрочной перспективе, дополняя его новыми материалами и практическими инструментами», – комментирует Халяс. По ее словам, люди часто просто не знают, где искать информацию.
Тем, у кого нет сил выбирать, сайт выдает случайную «быструю инвестицию» – одно небольшое действие, которое можно попробовать.
Пока портал будет исключительно на эстонском языке. «Однако в будущем мы хотели бы, по возможности, сделать его доступным также на русском и английском языках, – уточняет Халяс. – Мы небольшая организация, и наши возможности ограничены, поэтому появление переводов будет прежде всего зависеть от того, удастся ли нам найти необходимые ресурсы. При этом для нас принципиально важно, чтобы знания и практические инструменты, помогающие заботиться о психическом здоровье, были доступны как можно большему числу жителей Эстонии независимо от их родного языка».
VATEK – некоммерческая организация, зарегистрированная в октябре 2020 года. Она объединяет 58 организаций из разных сфер – от профилактики до лечения и реабилитации, в ее совет входит и Эстонское общество психиатров. Деньги коалиция получает в основном из проектных грантов, а также из членских взносов и пожертвований и считается стратегическим партнером Министерства социальных дел.
На сам «банк» отдельных денег не выделяли. «Мы сделали кампанию на энтузиазме, без бюджета, использовали рабочее время команды, знания и возможности нашей сети», – говорит Халяс. Ставить прибыль своей целью организация не может и на сайте не зарабатывает.
Не забирает ли такой сайт хлеб у психиатров? Халяс уверяет, что нет: «Инструменты нашего банка не заменяют психиатрическое лечение. Мы не утверждаем, что „быстрая инвестиция“ вылечит депрессию».

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Четыре цента с евро
Из каждого евро государственных денег, выделенных на здравоохранение, на профилактику в Эстонии уходит около четырех центов, во всяком случае, так было до пандемии, пишет Институт развития здоровья. Но это профилактика в целом. Сколько именно идет на профилактику психических проблем, подсчитать сложно: деньги распределены между Минсоцдел, Институтом развития здоровья (TAI), самоуправлениями и Кассой здоровья. «Мы не должны выбирать между лечением и профилактикой. Однако стоит чаще спрашивать, почему мы готовы тратить большие суммы на уже возникшие проблемы, но сомневаемся, когда речь заходит об их предотвращении», – говорит Халяс.
С лечением тоже непросто. По словам Халяс, не хватает и денег, и специалистов, и информации: «Человек может понимать, что ему нужна помощь, но не знать, с чего начать. Или точно знать, к кому обратиться, но долго ждать приема». Сроки ожидания приема психиатра варьируются по регионам, но, например, в Клинике Тартуского университета можно ждать больше двух месяцев, отмечает она. Направление к психиатру сейчас не нужно, «но это не значит, что подходящее время приема быстро найдется».
Семейные врачи жаловались ERR, что бесплатную психиатрическую помощь получить практически невозможно: пациентам советуют идти на платный прием, хуже всего – с детской психиатрией в Таллинне. В Минсоцдел тогда признали, что доступность приемов не соответствует потребностям, хотя расходы на психиатрию растут, и объяснили, что государство не может тягаться с частным сектором по зарплатам.
Работодатели и бизнес
Зарабатывать на помощи людям, по мнению Халяс, вполне можно: среди членов VATEK есть и компании с платными услугами или собственными разработками, и некоммерческие и добровольческие организации. «Качественная и нужная услуга может быть одновременно полезной для общества и экономически устойчивой», – говорит она.
Большую роль в коалиции отводят работодателям – но не в том смысле, чтобы оплачивать сотрудникам психолога или устраивать дни психического здоровья. Важнее, по словам Халяс, разумная нагрузка, нормальное управление и возможность отдохнуть после работы: «Хороший работодатель не ограничивается тем, что дает выгоревшему сотруднику номер телефона психолога. Он спрашивает, почему сотрудник вообще оказался в такой ситуации и что изменить, чтобы она не повторилась».
Компании, которые вкладываются в это, в Эстонии есть: их ежегодно отмечает знаком организации, ценящей психическое здоровье, портал Peaasi.ee. В последнем списке, например, – SEB, Swedbank, Rail Baltic Estonia.
«Цель работодателя – создать среду, в которой люди могут хорошо работать, не расплачиваясь за это собственным здоровьем. Это инвестиция, от которой выигрывают и сотрудники, и сам работодатель», – убеждена Халяс.
Измерять успех в коалиции VATEK собираются по посещаемости сайта, использованию инструментов и тому, сколько «быстрых инвестиций» вытянут пользователи, – и сами признают, что этих цифр мало. «Сам по себе визит на сайт еще не означает, что психическое здоровье человека улучшилось, – говорит Халяс. – Нас интересует, находят ли люди в банке что-то полезное и становится ли что-то из этого частью их повседневной жизни». Как это проверить, в VATEK пока не объяснили.
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