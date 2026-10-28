Банк без денег: новый портал психологической помощи

Отдача от вложений в психическое здоровье может быть высокой, напоминает Халяс. Она ссылается на международное исследование, опубликованное в BMJ Global Health в 2022 году: по расчетам авторов, каждый доллар, вложенный в профилактику и лечение психических расстройств у подростков, за 80 лет приносит обществу пользы в 23,6 доллара – для здоровья и экономики.

Инвестиции без бюджета

Свой проект VATEK назвала «банк инвестиций в психическое здоровье», портал должен заработать 28 октября, поскольку это месяц психического здоровья.

«Открытие 28 октября – лишь начало. Мы планируем продолжать работу банка в долгосрочной перспективе, дополняя его новыми материалами и практическими инструментами», – комментирует Халяс. По ее словам, люди часто просто не знают, где искать информацию.

Тем, у кого нет сил выбирать, сайт выдает случайную «быструю инвестицию» – одно небольшое действие, которое можно попробовать.

Пока портал будет исключительно на эстонском языке. «Однако в будущем мы хотели бы, по возможности, сделать его доступным также на русском и английском языках, – уточняет Халяс. – Мы небольшая организация, и наши возможности ограничены, поэтому появление переводов будет прежде всего зависеть от того, удастся ли нам найти необходимые ресурсы. При этом для нас принципиально важно, чтобы знания и практические инструменты, помогающие заботиться о психическом здоровье, были доступны как можно большему числу жителей Эстонии независимо от их родного языка».

VATEK – некоммерческая организация, зарегистрированная в октябре 2020 года. Она объединяет 58 организаций из разных сфер – от профилактики до лечения и реабилитации, в ее совет входит и Эстонское общество психиатров. Деньги коалиция получает в основном из проектных грантов, а также из членских взносов и пожертвований и считается стратегическим партнером Министерства социальных дел.

На сам «банк» отдельных денег не выделяли. «Мы сделали кампанию на энтузиазме, без бюджета, использовали рабочее время команды, знания и возможности нашей сети», – говорит Халяс. Ставить прибыль своей целью организация не может и на сайте не зарабатывает.

Не забирает ли такой сайт хлеб у психиатров? Халяс уверяет, что нет: «Инструменты нашего банка не заменяют психиатрическое лечение. Мы не утверждаем, что „быстрая инвестиция“ вылечит депрессию».