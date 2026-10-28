Для продолжения банкротного производства ERIAL не удалось собрать 300 000 евро
В процедуре банкротства кредитно-сберегательного общества ERIAL Службе по делам о несостоятельности теперь предстоит решить, возьмет ли она дальнейшие расходы на себя или процедура банкротства будет прекращена.
Конкурсный управляющий обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL подал заявление о банкротстве бывшей дочерней компании, Erial Kinnisvara, которая ранее владела портфелем недвижимости КСО.
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В процедуре банкротства кредитно-сберегательного общества ERIAL наступил важный момент принятия решения: либо вкладчики соберут 300 000 евро для продолжения производства, либо расходы возьмет на себя служба по делам о неплатежеспособности. В противном случае процедура банкротства будет прекращена.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.