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Для продолжения банкротного производства ERIAL не удалось собрать 300 000 евро

В процедуре банкротства кредитно-сберегательного общества ERIAL Службе по делам о несостоятельности теперь предстоит решить, возьмет ли она дальнейшие расходы на себя или процедура банкротства будет прекращена.
В банкротном производстве ERIAL особенно важно, возьмет ли Служба по делам о несостоятельности дальнейшие расходы на себя.
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