Назад airBaltic сокращает экипаж: под увольнение попадут около 300 человек Латвийская airBaltic готовится уволить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников. Профсоюз считает, что авиакомпания отбирает кандидатов на сокращение по непрозрачным критериям, а часть работы передает иностранным агентствам.

О планах airBaltic пишет латвийский Rus.Delfi со ссылкой на агентство LETA, которому об этом сообщил Латвийский авиационный профсоюз (LAA). В эти цифры не входят те, кто уже ушел из компании добровольно с начала процедуры массового увольнения. Все сокращения бортпроводников пройдут на рижской базе.

LAA утверждает, что работников на увольнение отбирают по внутренним оценкам и методике, которые с профсоюзами не согласовывали. Компания, по словам профсоюза, говорит сотрудникам обратное.

Профсоюз также указывает, что часть уволенных пилотов продолжит летать на airBaltic, но уже не в штате.