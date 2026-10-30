ТОП зарплат крупнейших компаний: лидирует разработчик ПО, Tele2 платит больше Elisa
ТОП зарплат крупных компаний охватывает предприятия, где работают не менее 100 человек; лидер рейтинга в прошлом году выплатил работникам более 43 млн евро зарплаты, а общие расходы на персонал превысили 60 млн евро.
В первой сотне компаний Эстонии с самыми высокими зарплатами заметно преобладают предприятия сферы информации и связи. Однако в рейтинг вошли компании самых разных отраслей – от здравоохранения, финансов и торговли до энергетики, логистики и услуг на рынке труда.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.