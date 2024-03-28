Биржа

Мериан Тийратс

28 марта 2024 в 4:00









Пять технологических акций, которые обещают богатство даже при малых инвестициях

Microsoft – одна из акций «великолепной семерки», которую аналитики будут держать пожизненно. Фото: Reuters/Scanpix

Аналитики знают пять технологических компаний, акции которых дают инвесторам надежду разбогатеть даже с меньшим, чем обычно, начальным капиталом.

Искусственный интеллект стал силой, с которой нужно считаться в современной экономике, а также инвестиционной тенденцией. Это вызвало интерес как у опытных, так и у новых инвесторов, и, учитывая важность ИИ, этого должно быть достаточно, чтобы выбрать правильные акции, которые обеспечат долгосрочное благосостояние, пишет Yahoo Finance.